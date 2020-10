D20R – ein antivirales, antibakterielles, wasserbasiertes Desinfektionsmittel für harte Oberflächen, das für den Einsatz in industriellen und institutionellen Bereichen entwickelt und zugelassen wurde. D20R ist dabei einfach uns sicher in der Anwendung.

D20R bietet Unternehmen eine professionelle Oberflächenreinigungstechnologie an, die die Ausbreitung von Viren stoppt und Mitarbeiter und Endkunden schützt.