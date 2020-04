Alles im Angebot

Die Wolfrum GmbH bietet ein Komplettsortiment an UV-Produkten von ICR, einem der Pioniere in diesem Bereich. Im Portfolio sind Spachtel, Füller und Klarlack. Seit Kurzem sind Füller und Klarlack auch in einer 400-ml-Spraydose erhältlich. Auch um die Trocknung kümmert man sich: Ein UV-A Lacktrockner mit 1000 Watt eignet sich auch für die Trocknung kompletter Seitenwände oder Flächen auf dem Dach. Mit dem großen Schwenkarm und einem integrierten Zylinder lassen sich zahlreiche Reparaturflächen erreichen. Gegen Aufpreis ist auch eine Kombiversion mit Infrarot erhältlich. Ebenfalls neu: eine UV-A-Handlampe mit LED-Technik für kleinere Flächen.

www.spanesi-deutschland.de

