Die Welt in Farben: Axalta Global Automotive Color Popularity Report

Weiß geht immer und überall. So lässt sich das Ergebnis des 69. jährlichen Berichtes über die Beliebtheit von Autofarben zusammenfassen, den das Unternehmen Axalta jüngst veröffentlicht hat. Weiße Autos sind anderen PKW demzufolge eine Motorhaubenlänge voraus: 35 Prozent der Fahrzeuge weltweit sind in Weiß-Nuancen lackiert. Seit elf Jahren ist Weiß unangefochten auf dem globalen ersten Platz, musste aber in dieser Zeit durchaus Anteile an andere Farben abgeben – 2021 verlor der Spitzenreiter drei Prozentpunkte. Schwarz und Grau teilen sich den zweiten Rang mit jeweils 19 Prozent, wobei Grau im Jahr 2021 um vier Prozentpunkte zugelegt hat. Vor allem in Europa erfreut sich Grau wachsender Popularität. Hier ist es mit 27 Prozent die beliebteste Farbe, mit den Verfolgern Weiß (23 Prozent) und Schwarz (22 Prozent) dicht auf den Fersen. Schwarz ist besonders im Luxussegment angesagt.

Farbenfroh

Etwa drei Viertel aller Autos sind mitnichten bunt. In Nordamerika setzen acht Prozent der Autokäufer auf Rot, in Europa fünf Prozent. Mit zwei Prozent ist Rot hingegen in China als Schlusslicht, kurz vor Grün. Grün wiederum liegt auch weltweit mit nur einem Prozent Marktanteil auf den hintersten Rängen. Der Geheimtipp hingegen scheint Blau zu sein – einen ganzen Prozentpunkt konnte sich die Farbe 2021 weltweit sichern und legte auf acht Prozent zu. Ein beachtlicher globaler fünfter Rang – in Europa mit elf Prozent sogar Rang vier.

Die Ergebnisse des Axalta Global Automotive Color Popularity Report basieren auf einer von Axalta durchgeführten Auswertung der Herstellerangaben für 2021 von Fahrzeugen in den wichtigsten Märkten als Indikator für aktuelle Markttrends.

www.axalta.com/de