Die Zukunft ist SATA

Der diesjährige Messestand der SATA GmbH & Co. KG auf der Automechanika 2022 in Frankfurt a. M. steht unter dem Motto „Future World“. Ein kleiner Schritt für SATA, aber ein großer Sprung für die Zukunft der Lackierer! Gäste können auf der diesjährigen Automechanika in Frankfurt unter dem Motto „Future World“ die SATA-Welt der Zukunft erleben. Passend dazu wird in diesem Jahr nicht nur ein spannendes und interaktives Umfeld, sondern auch eine zukunftsweisende Neuheit präsentiert – die Sonderoberfläche „SATAjet X 5500 FUTURE“. Die grüne SATAjet X 5500 FUTURE ist eine Reminiszenz an die Natur, sie steht sinnbildlich für Harmonie und Hoffnung und insbesondere für die Zukunft. Eine nachhaltige und vernetzte Zukunft, die die Potenziale der digitalen Transformation zu nutzen weiß. Die erdkugelförmige Platine symbolisiert die voranschreitende Vernetzung einer globalisierten Welt der Zukunft. Die grüne Farbe mit den schwarzen Anbauteilen sieht harmonisch aus und steht für nachhaltiges, naturverbundenes Handeln im Lackierprozess.

SATA lädt zu futuristischer Architektur, Design und Technik, interaktiven Elementen und vor allem der Möglichkeit für den lang ersehnten persönlichen Austausch mit SATA, Partnern und Kollegen ein.

Halle 11.1, Stand C03

www.sata.com

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: