Algema: Blitzlader im Fokus

Nicht nur vor Regen, Hagel, Sturm oder Sonne, sondern auch vor neugierigen Blicken geschützt lassen sich mit den Planenaufbauten von ALGEMA und FIT-ZEL Fahrzeuge transportieren. Sowohl auf der Automechanika als auch der IAA Transportation kann man sich in diesem Herbst von den zahlreichen Vorteilen der Lösungsansätze sowie der verschiedenen Fahrzeuge überzeugen. Mit dem Blitzlader 2 wird auf den beiden Messen ein Fahrzeug präsentiert, das nicht nur mit seinem Knickmechanismus und dem schnellen Ladevorgang, sondern auch mit seiner hohen Nutzlast und Wirtschaftlichkeit überzeugen kann. Diese und viele weitere Vorteile bietet der Blitzlader 2 auch in Verbindung mit dem Planenaufbau. Beim Blitzlader stehen zudem variable Basisfahrzeuge und zahlreiche Ausstattungsvarianten zur Verfügung. In Kombination mit dem ebenfalls auf der Automechanika und der IAA Transportation ausgestellten Anhänger FIT-ZEL Euro-Trans können zwei Fahrzeuge zugleich und geschützt auf die Reise gehen. Dafür sorgt die leichte Voll-Aluminium-Konstruktion mit Selbstkippmechanismus. Der Anhänger FIT-ZEL Euro-Trans von Algema hat sich als vielseitiger, langlebiger und hochwertiger Autotransportanhänger bewährt. Bis zu 2.850 kg Nutzlast machen ihn in seiner Klasse einzigartig.

Freigelände, Stand K 10

www.algema.de