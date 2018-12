Auch in diesem Jahr verzichtet Sata auf Weihnachtsgeschenke für seine Geschäftspartner und unterstützt statdessen Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche im In- und Ausland.

Die diesjährigen Spendenempfänger sind KIDsmiling e.V. und der Verein PRO Namibian Children e.V. Der Verein KIDsmiling e.V. bietet im Rheinland an 26 Standorten kostenlose Fußballtrainings für Jungen und Mädchen im Alter von 6-18 Jahren an, welche vorwiegend in sozial problematischen Wohnvierteln stattfinden.

Die Betreuung findet durch zwei Trainer mit Trainerlizenz, hoher Sozialkompetenz und pädagogischen Fachkenntnissen statt, die gleichzeitig auch als Ansprechpartner für weitere Themen zur Verfügung stehen wie z. B. Berufsorientierung oder Aus- und Weiterbildung. Ziele des Projektes sind neben dem Spaß am Fußballtraining, die Integration zu fördern sowie Disziplin, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit zu vermitteln.

Der Verein Pro Namibian Children e. V. engagiert sich im Süden von Namibia für hilfsbedürftige Kinder – viele davon Aids-Waisen. Derzeit investiert der Verein in neue Schlafsäle der angegliederten staatlichen Schule in Omomas. Ziel des Projektes ist die Erweiterung der Betreuungsmöglichkeiten von 90 auf 120 Kinder. Mit diesem Projekt unterstützen wir nach Jahren wieder ein Projekt auf dem afrikanischen Kontinent.