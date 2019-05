Schweiz: Neuer Sikkens-Anwendungstechniker

Das Sikkens-Team in der Schweiz bekommt Zuwachs in der Anwendungstechnik: Iljas Kasami kümmert sich künftig um Kunden in der Deutschschweiz. Der 23-Jährige ist seit 2011 im Lackierhandwerk tätig und freut sich auf die neue Aufgabe und die unmittelbare Nähe zum Kunden. Von Anbeginn arbeitet der gelernte Carrosserie-Lackierer mit grosser Leidenschaft in seinem Beruf. Dank mehrjähriger Tätigkeit in renommierten Betrieben konnte er sich umfangreiches Know-how aneignen, mit dem er schnell Verantwortung als Leiter Lackierung übernahm. Während dieser Zeit arbeitete er bereits mit der Sikkens-Digitalisierungsstrategie ‚Colorvation‘, weshalb er die technischen Möglichkeiten der innovativen Sikkens-Produkte ebenso von Grund auf kennt, wie die Bedürfnisse als Kunde. Diesen Erfahrungsschatz möchte Iljas Kasami künftig nutzen, um seinen Klienten bei technischen Fragen mit individuellen Lösungen und Weitblick weiterzuhelfen: „Aus meiner Zeit als Sikkens-Anwender weiss ich, dass die Marke immer einen Schritt voraus ist und sichere, innovative Produkte für die Zukunft bietet. Diese möchte ich mit meinen Kunden optimal nutzen und auch die Betriebe durch Beratung in der Prozessgestaltung voranbringen.“ Dabei setzt der Anwendungstechniker auf ein vertrauensvolles Miteinander, „denn nur so können wir voneinander lernen und uns gegenseitig inspirieren“. Vor diesem Hintergrund freut sich Iljas Kasami ganz besonders darauf, viele neue Betriebe und deren Arbeitsweise kennenzulernen.