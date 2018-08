Retro-Reifen: Als Erster ist der Urquattro dran

Vredestein, renommierter Reifenhersteller im Oldtimer-Segment sieht eine wachsende Nachfrage bei Youngtimern und erweitert daher sein Angebot an Reifen für diese Fahrzeuge. Der erste Youngtimer-Reifen von Vredestein wurde speziell für den legendären Audi Urquattro entwickelt und kommt im September 2018 auf den Markt. Die Entwicklung wurde von keinem Geringeren als dem ehemaligen Formel-1-Champion und Botschafter der Marke Vredestein Jochen Mass unterstützt. „Fahrzeuge aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren, so genannte Youngtimer, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit“, sagt Jochen Mass. „Genaugenommen zählen sie schon fast zu den Oldtimern. Leider haben die Hersteller die Produktion von Originalreifen für diese Fahrzeuge bereits eingestellt. Die Besitzer sind daher gezwungen, ihre Youngtimer mit moderneren Reifen auszustatten, die aus ästhetischer Sicht oft nicht optimal sind.“

„Vredestein ist der Auffassung, dass ein Qualitätsprodukt im Retro-Look, das speziell für Youngtimer entwickelt wurde, die beste Wahl ist.. Retro-Reifen, die den Originalen der Entstehungszeit entsprechen, tragen dazu bei, die Magie dieser Autos zu bewahren. Die Youngtimer-Reifen von Vredestein bringen ein passendes Laufflächen-Profil sowie ein elegantes Seitenwanddesign mit und werden nach den neuesten Produktionsmethoden und strengsten Qualitätsanforderungen hergestellt. Dadurch wird optimale Haftung gewährleistet, ohne dass der Retro-Look verloren geht.“

Die Youngtimer-Reifen werden im September 2018 unter dem Namen Sprint+ auf den Markt kommen. Ein ganz besonderes Modell ist der erste Reifem in diesem Segment:: ein Reifen in der Größe 215/50 R15 für den legendären Audi Urquattro. Diese Reifengröße (Preis wird noch bekannt gegeben) ist schon lange nicht mehr erhältlich. „Bis zum ersten Halbjahr 2019 soll es etwa zehn verschiedene Reifengrößen für Youngtimer geben“, betont Michele Sala, Product Manager für Pkw-Reifen bei Apollo Vredestein. „Vredestein unterhält intensive Kontakte zu großen Reifenhändlern und zu Clubs historischer Fahrzeuge, um die Nachfrage nach Youngtimer-Reifen verschiedener Größen zu ermitteln. Reifen für beliebte Automobilmarken wie Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz, BMW und Alfa Romeo werden unter anderem in Betracht gezogen“, sagt Sala.