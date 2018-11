Erfolgreiche Werkstattmessen

Die WM Werkstattmessen in Stuttgart, Berlin, Dortmund und München boten neben spannenden Live-Präsentationen und Vorträgen Europas größte Lack- und Karosseriemeile. Mit jeweils rund 250 Ausstellern und 20.000 Besuchern bewiesen die WM-Werkstattmessen ihren Ruf als Aussteller- und Publikumsmagnet. Wie immer setzten die Verantwortlichen auch starke regionale Akzente – so wurde in Dortmund eine Autogrammstunde mit gestandenen BVB-Profis organisiert, und in München bot das Rahmenprogramm, passend zum Zeitpunkt, eine Oktoberfest-Nachlese. Die großzügig konzipierten Gastronomiebereiche und die schon zur obligatorischen Grundausstattung der Werkstattmessen zählenden Angebote von Friseur, Beauty, Massage oder Kinderbetreuung machten die vier Veranstaltungen zu echten Wohlfühlmessen.