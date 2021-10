Er ist seit knapp zwei Jahren auf dem Markt und übertrifft alle Erwartungen: der PaintPerform Air – kurz PPA! Mit einfacher Anwendung und Top-Ergebnissen begeistert der PPA eine stetig wachsende Fangemeinde. Einer von ihnen ist Heinz-Peter Richter von der Richter GmbH in Leverkusen. Seine persönlichen Erfahrungen zeigt das Auftakt-Video zur neuen Filmreihe „Erfolgsstories PaintPerform Air“.

„Die Ergebnisse mit PaintPerform Air sind einfach schön“, meint der erfahrene Lackiermeister und Inhaber eines 70-Mann­betriebs. Doch was ist es genau, was die Arbeit mit dem PaintPerform Air so wirkungsvoll macht? Worin begründet sich der Unternehmenserfolg der Firma Richter? Was ist dran, an der Partnerschaft mit AkzoNobel? Bewegend ehrliche Antworten darauf gibt es im neuen Videoporträt des Karosseriebetriebs Richter, in dem die beiden Geschäftsführer, Heinz-Peter und Nikola Richter Rede und Antwort stehen. Mit ihrem Bericht startet die neue Videoreihe, die Einblicke in die erfolgreiche Arbeit der Partnerbetriebe von AkzoNobel gewährt. Weitere Erfolgsstories werden folgen.