Unser Betrieb des Monats Dezember

Viel breiter kann man sich als Reparaturbetrieb nicht aufstellen: Hoch im Norden der Republik, in Schönberg an der Ostsee, haben Andreas und Marco Lau mit der Bosch Service Lau GmbH & Co. KG einen echten Allround-Betrieb aufgebaut. Sie bieten natürlich Karosserie und Lack, aber auch Mechanik, Aufbereitung, Fahrzeugwäsche, Oldtimer- und Caravanservice. Dabei setzen sie auf Produkte und Services ihres Lacklieferanten Nexa Autocolor. Ein eigenes Schulungszentrum beweist die Ausbildungsstärke des Unternehmens.