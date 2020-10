Schneller ans Ziel – mit der richtigen Taktik. Der neue Speed-TEC Klarlack 8810.

Der neue Speed-TEC Klarlack 8810 ist genau richtig, wenn es auf absolute Geschwindigkeit ankommt. Bei Verwendung des kompletten Speed-TEC System, lassen sich Prozesszeiten deutlich verkürzen. Eine Kleinreparatur ist so in nur 71 Minuten möglich. Das Fahrzeug kann in kürzester Zeit zurückgegeben werden. Expressreparaturen als Geschäftsfeld werden noch lukrativer. Darüber hinaus lassen sich deutlich Energiekosten einsparen, wenn Sie Hi-TEC Basislack und Speed-TEC Klarlack nur noch bei niedrigen Temperaturen von 40 °C oder 20 °C trocknen.

Video: Spies Hecker