Nexa Autocolor erweitert Füller-Portfolio

Mit neuen Füllern erweitert Nexa Autocolor sein Grundmaterial-Sortiment und bietet seinen Partnerbetrieben ein Produkt, das in seiner Gesamtperformance komplett überzeugt. „Beim Versuch des Aufrührens ist der Anwender fast geneigt zu sagen, es sei ein Unterbodenschutz. Nach kurzer Zeit spricht die Thixotropie aber für sich und das Produkt verhält sich wie ein Dickschichtfüller“, so Thomas Grebe, Produktmanager Nexa Autocolor. „Dies führte bei den ersten Tests und späteren Vorstellungen des Produktes zu einigen heiteren Ausführungen und schnell zu der Meinung, der sei nur was für ganze Kerle. Sehr in Schubladen gedacht aber irgendwie passend für diesen eher untypischen Füller.“ Die neuen Füller Füller P565–5501/5505/5507 haben noch weitere Vorteile:

Einfaches Mischungsverhältnis,

gutes und sicheres Applikationsverhalten,

keine bis sehr kurze Ablüftzeiten,

hohe Schichtstärken mit sehr gutem Standvermögen,

schnelle Trocknung von 15 Min bei 60 °C, 25 Min. bei 40 °C und 60 Min. bei 20 °.

Zusätzlich bestechen die Füller durch sehr gute Schleifbarkeit und perfekten Decklackstand.

www.nexaautocolor.de