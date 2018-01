Griffig und sicher

Egal ob in Werkstatt, im Reifenfach- oder Lackierbetrieb – die Hände der Mechaniker und Servicetechniker sind von elementarer Bedeutung für deren Arbeit. Umso wichtiger, dass diese vor Verletzungen entsprechend geschützt werden. Speziell im Umgang mit Chemikalien und Stoffen, die die Haut reizen und nachhaltig schädigen können, sind besondere Sicherheitsvorkehrungen unabdingbar.

Kunzer hat mit den Nitril-Einweghandschuhen von Tiger Grip ein neues Produkt im Programm, das sich aufgrund seiner hohen Reißfestigkeit und Chemikalienresistenz optimal für den Einsatz in jeder Werkstatt eignet. Die genoppte Materialstruktur garantiert, insbesondere im Umgang mit Schmierstoffen und Fetten, eine extreme Griffigkeit. Eine Materialstärke von 0,7 mm verspricht zudem eine überdurchschnittlich lange Nutzungsdauer und ein dennoch optimales Tastgefühl z. B. für das Arbeiten an Touchscreens. Die in einem auffälligen Orange gehaltenen Handschuhe sind mit einer synthetischen Innenbeschichtung ausgestattet und damit frei von Puder und Latex. Speziell Allergikern und Personen mit empfindlicher Haut wird somit ein problem- und bedenkenloses Tragen ermöglicht. Erhältlich sind die Nitril-Einweghandschuhe von Tiger Grip ab sofort in den Größen S, M, L, XL und XXL.

