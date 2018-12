Finixa optimiert Paint System

Mit dem MCP Mischbecher-und dem FPS-Paint System verfügt Finixa über ein Sortiment an Misch- und Applikationsbechern, das mit den gängigen Profi-Lackierpistolen kompatibel ist. Das Sortiment wurde jetzt einer umfassenden Optimierung unterzogen, die sich in einer Vielzahl von Details im Handling ausdrückt. So wurden die Deckel der Mischbecher zum einen mit einer Lasche zum einfacheren Öffnen und Nachfüllen versehen, zum anderen wurde die Passform zwischen Becher und Deckel verändert, sodass der Deckel noch enger aufsitzt. Auch am Material für die Becher wurde gefeilt. Sie bestehen nun aus einem weicheren Polymer-Basismaterial, was Versprödung bei niedrigen Temperaturen verhindert und darüber hinaus das Ausgießen von Lackresten aus dem Becher erleichtert.

Chemicar Europe nv, Deutschland

Tel.: 0711/88773710

Fax: 0711/88773717

Verkauf@chemicar.de

www.finixa.com