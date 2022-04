Start-Ups arbeiten mit AkzoNobel zusammen

Nach dem Gewinn der Paint the Future Awards haben drei Start-Ups die weitere Zusammenarbeit mit AkzoNobel im Bereich nachhaltiger Geschäftsmöglichkeiten bestätigt. Im Rahmen des Start-Up-Wettbewerbs und dreitägigen Bootcamps wurden innovative Lösungen mit AkzoNobel erforscht und weiterentwickelt. „Die Sieger nehmen an unserem Go-to-Market-Beschleunigungsprogramm teil“, so Menno van der Zalm, Direktor des AkzoNobel Incubator. „In den nächsten Monaten werden wir daran arbeiten, ihre Lösungen für unsere Kunden zu validieren.“ Die Preisträger: Das israelische Start-Up SolCold ist eine nachhaltige, selbstkühlende Beschichtung auf Grundlage von Anti-Stokes. Sie nutzt Sonnenenergie, um die Innentemperatur abzukühlen, ohne dass Strom benötigt wird. Das lettische Start-Up Aerones bietet eine Roboterlösung für die Wartung von Windkraftanlagen. Mit ihrem Kriechroboter können Techniker Inspektionen, Reinigungen und Reparaturen in der Höhe durchführen. SprayVision aus Tschechien bietet einen datengesteuerten Ansatz zur Optimierung des Sprühauftrags von Farben. Die Lösung trägt dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern, indem sie Material einspart.

