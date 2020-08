Starkes Ehrenamt für die Zukunft der ZKF-Mitgliedsbetriebe

Wahlen zum engeren ZKF-Vorstand und verstärkter Einsatz für die Interessen der Fachbetriebe sowie der Bericht des ZKF-Präsidenten Peter Börner standen beider ersten virtuellen ZKF-Mitglieder- /Delegiertenversammlung in Friedberg Mitte Juni im Mittelpunkt. Aufgrund der Entwicklungen in der Corona-Krise nahmen die Vielzahl der Delegierte des Zentralverbands Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) virtuell teil. ZKF-Präsident Peter Börner hob in seinem Bericht die zukünftig geplanten Kernaufgaben hervor, die eine konkrete Unterstützung und Problemlösungen in einer schwierigen Zeit den Mitgliedsbetriebe bieten sollen, da sich tiefgreifende Veränderungen schon heute in der Branche zeigen. Der Zentralverband setzt deshalb auf Kontinuität, ein klares Profil und zukunftsweisende Initiativen. Für diese Vielzahl an Herausforderungen benötigt der ZKF ein engagiertes und starkes Ehrenamt.

Wahlen zum ZKF-Vorstand

Einstimmig bestätigte die Mitglieder- /Delegiertenversammlung Peter Börner als ZKFPräsidenten für eine vierte Amtszeit. Auch die Vizepräsidenten Claus Evels, Ulrich Schäfer und Detlev Thedens wurden von den Mitgliedern erneut in den Geschäftsführenden Vorstand gewählIm Engeren Vorstand herrschebenfalls Kontinuität: Erneut wurden Alice Baker (aus Köln), Thomas Gessner (Klipphausen), Ines Hensel (Waldbrunn), Jens Kopp (Freudenstadt), Maximilian Mayrhofer (Burghausen), Holger Schmädicke (Potsdam) und Klaus Steinforth (Grefrath) wiedergewählt. Somit wird der bisherige Vorstand den Verband auch bis in das Jahr 2023 führen und ist damit für die Zukunft personell im Ehrenamt gut aufgestellt.

Die Kapazitäten in den Werkstätten sind erschöpft – Raubbau an den Betrieben

In seinem anschießenden Bericht über die Entwicklungen im herstellenden und reparierenden Karosserie- und Fahrzeugbau bereitete dem ZKF-Präsidenten Sorge, „dass den reparierenden Karosserie-Fachbetrieben in regelmäßigen Zeitabständen immer weitere administrative Aufgaben von den Schadenlenkern und Versicherungen auferlegt werden, die nur mit zusätzlichem Personal erledigt werden können. Dieses administrative Personal wird aber durch die stagnierenden Stundenverrechnungssätze nicht bezahlt, sondern schmälert noch mehr die Rendite der Betriebe“, so der ZKF-Präsident. „Hinzu kommen deutliche Lohnsteigerungen im Bereich der Fachkräfte und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, so dass weiterer Druck auf die betriebswirtschaftliche Situation ausgeübt wird“, so Börner weiter. „Sollten die Schadenlenker und die angeschlossenen systematischen Rechnungskürzer weiterhin diesen „Raubbau“ an den Betrieben betreiben, werden die Vorlaufzeiten in den Betrieben weiter steigen, da weniger Reparaturkapazität zur Verfügung steht“, ergänzt Peter Börner.

„Junge Menschen begeistern“

Langfristig sieht der ZKF-Präsident aber auch den Berufsstand gefährdet: „Die sinkenden Lehrlingszahlen weisen einen erschreckenden Weg: Heute keine Auszubildenden, morgen keine Gesellen und übermorgen fehlen uns die Meister. Wir müssen junge Menschen für den Berufdes Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikers begeistern.“

