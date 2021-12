Spendenprojekt

Seit 23 Jahren unterstützt die SATA zur Weihnachtszeit Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in Not. In diesem Jahr geht die Spende im Inland an den KIDsmiling e.V. in Köln. Der Verein organisiert wöchentlich kostenlose Fußballtrainings für Jungen und Mädchen im Alter von 6–18 Jahren, die aus sozial belasteten Wohnvierteln kommen. Die Auslandsspende geht wie im vergangenen Jahr an die Austin Hatcher Foundation for Pediatric Cancer in den USA. Die Organisation setzt sich dafür ein, die Lebensqualität von krebskranken Kindern zu verbessern. So ermöglicht die Organisation eine behandlungsbegleitende, psychologische Betreuung der Betroffenen, Freizeitaktivitäten zur Erholung und Aufklärungsarbeit über einen gesunden Lebensstil.

