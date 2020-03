Saint Gobain übernimmt Farécla

Zum Schleif-Know-how der Saint Gobain-Marke Norton gesellt sich die Polierkompetenz von Farécla

Profis in Karosserie- und Lackierbetrieben brauchen sichere Lösungen mit aufeinander abgestimmten Komponenten für einen effizienten Prozess und optimale Ergebnisse. Durch die Integration des britischen Spezialisten für Oberflächenveredelungen, Farécla, vervollständigt Saint-Gobain Abrasives sein Angebot. Als Technologieführer liefert der führende Schleifmittelhersteller Saint-Gobain Abrasives unter der Marke Norton bewährte, technisch anspruchsvolle Lösungen für Anwendungen in der Kfz-Reparatur, der Oberflächenvorbereitung sowie für das Finishen und Polieren. Mit der Integration des Farécla-Sortiments wird das Norton-Portfolio nun um Premium-Angebote für das Polieren und Veredeln von Lackoberflächen ergänzt. Als Experte für die Karosserie- und Lackbearbeitung bietet Norton umfassende Komplettlösungen und Systeme. Durch das breite Schleifmittelportfolio und die Palette nicht-abrasiver Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Abdeckfolien und Klebebänder sowie die Möglichkeit der Herstellung individueller Produktlösungen ist Norton ein leistungsstarker und flexibler Partner für die Profis in den Auto-, Karosserie- und Lackierwerkstätten.

„Wir sind bestrebt, unseren Kunden immer das Bestmögliche zu liefern. Dafür schauen wir auch über den Tellerrand und streben Kooperationen bzw. Übernahmen anderer Systemanbieter bzw. Marktbegleiter an“, so Dirk Borgmann, General Manager Germany, Austria & Switzerland bei Saint-Gobain Abrasives. „Kein Wunder also, dass wir angesichts der hohen Farécla-Kompetenz und -Expertise die weltweit angesehene Marke in unser wachsendes Markenportfolio aufgenommen haben.“Seit über 65 Jahren ist Farécla weltweit ein bekanntes und renommiertes Unternehmen in der Karosserie- und Lackbearbeitung, das marktführende Polierpasten herstellt. Im Zuge einer schrittweisen Markteinführung in ganz Europa wird Saint-Gobain Abrasives die Farécla-Produkte lancieren. Dieses Sortiment umfasst eine Auswahl an Polierpasten, Polierpads, Maschinen und Zubehör.

www.saint-gobain-abrasives.com/de-de

