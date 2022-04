Neue Klimaziele bei BASF

BASF bestätigt anspruchsvolle Klimaziele und geht die Reduzierung produktbezogener Emissionen an: Im Rahmen eines Updates für Investoren und Finanzanalysten bestätigte BASF, dass es seine Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent im Vergleich zu 2018 reduzieren will und an seinem Ziel von Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050 festhält. Bis 2030 sollen die globalen Emissionen auf 16,4 Millionen Tonnen sinken. „Wir arbeiten BASF-weit intensiv an der Umsetzung einer Vielzahl von Projekten, um unsere CO2-Emissionen weiter deutlich zu reduzieren und unsere Klimaziele zu erreichen“, erklärt Dr. Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender der BASF SE. Im Jahr 2021 hat BASF die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2020 trotz deutlich höherer Produktionsmengen um rund 3 Prozent reduziert. Das ist zu einem großen Teil auf den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien zurückzuführen. Für die CO2-freie Erzeugung von Wasserstoff entwickelt BASF neue Verfahren wie die Methanpyrolyse.

