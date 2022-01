Ganz oder gar nicht: Deutscher Lackierertag 2022 findet im Herbst statt

Der Deutsche Lackierertag, der ursprünglich am 8. und 9. April 2022 im thüringischen Petersberg stattfinden sollte, wird nun auf den 7. und 8. Oktober 2022 verschoben. „Im goldenen Oktober können wir die Veranstaltung viel unbeschwerter durchführen als zum gegenwärtigen Zeitpunkt“, erklärt BFL-Präsident Paul Kehle. Zum geplanten Apriltermin wird man aufgrund der Corona-Auflagen mit erhöhten Einschränkungen rechnen müssen. „Wir verschieben, weil die Leute, die sich bis jetzt schon zahl-reich bei uns gemeldet haben, eine tolle Veranstaltung erleben wollen. Die BFL sagt ganz ehrlich: Ganz oder gar nicht. Wir schauen optimistisch nach vorne und planen den Deut-schen Lackierertag nun für die zweite Jahreshälfte“, so Kehle weiter.

Das beliebte Fahrzeuglackierer-Branchentreffen wird weiterhin auf dem Betriebsgelände der Gehrt Innovation GmbH stattfinden. Unter dem Motto „Themen von heute – für Erfolg von Morgen“ wird der Deutsche Lackierertag mit seinem Programm wichtige Impulse für die Branche setzen. Als besonderes Highlight können sich Teilnehmer auf den Besuch des zweifachen Ralley-Weltmeisters Walter Röhrl freuen, der mit seinem Co-Piloten Christian Geistdörfer in Petersberg zu Gast sein wird. Auch der ehemalige AUDI-Sportchef Roland Gumpert hat sein Kommen angekündigt und wird den Gästen in seinem Vortrag einen spannenden Ausblick auf moderne Antriebstechnologien gewäh-ren. Fundierte Information, Lacktechnik und Motorsportlegenden – der Deutsche Lackierertag im Oktober bleibt ein Pflichttermin für die Branche. „Wir sehen uns in Peters-berg“, so Kehle abschließend.

www.fahrzeuglackierer.de