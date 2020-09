Die WM-Werkstattmesse findet in Dortmund wieder lokal statt

bEs gibt sie noch, die echten messen. Vom 04.-05.09.2020 findet die WM WERKSTATTMESSE zum ersten Mal in diesem Jahr wieder lokal in den Westfalenhallen in Dortmund statt. Auf der Fachmesse sind ausschließlich WM Kunden eingeladen. Die Anmeldung erfolgt online. Die Gesundheit und Sicherheit aller Aussteller, Besucher und Mitarbeiter hat nach wie vor oberste Priorität für uns. Aus diesem Grund wurde in Zusammenarbeit mit dem Messebetreiber und in Abstimmung mit den Behörden ein umfangreiches Sicherheitskonzept entwickelt, das die Einhaltung der gültigen Maßgaben und Schutzmaßnahmen auf dem jeweiligen Messestand sowie auf dem gesamten Messegelände gewährleistet. Auf der beliebten Lack- und Karosseriemeile informieren die Aussteller rund um die Themen Lacke, chemische Produkte, Lackierzubehör und das Werkstattkonzept LACKPROFI plus.Daneben gibt es Live-Vorführungen zu Paint PerformAir und Golden Finish. Außerdem stellen die wichtigsten Vertreter der Industrie, darunter auch Lesonal und Glasurit, auf der Lackmeile ihre Neuheiten vor und beraten die Besucher kompetent und zielführend.

www.wm.werkstattmessen.de