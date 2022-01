DEKRA-Reparaturstundensätze 2022 sind online

Alljährlich im Januar werden die„DEKRA-Reparatur-Stundensätze“ (DRS) aktualisiert. Die DEKRA-Experten aus dem Gutachtenbereich erstellen jährlich die Erhebung anhand von im Vorjahr tatsächlich abgerechneten Stundensätzen – quer über alle Arten von Betrieben und Schäden. Wer wissen möchte, wie hoch die durchschnittlichen Stundensätze für Lack, Karosserie und Mechanik in seiner (oder in anderen) Städten so liegen, kann auf der DEKRA-Website ein ziemlich komfortables Tool benutzen. Einfach Postleitzahl eingeben – schon erscheinen die Sätze für Lack, Karosserie und Mechanik.

www.dekra.de

Hier geht es direkt zum Stundensatz-Tool:

https://www.dekra.de/de/stundenverrechnungssaetze/