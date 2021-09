Body & Paint-Contest: Jetzt abstimmen!

Der Automechanika-Body & Paint-Gestaltungswettbewerb geht in die entscheidende Phase. Die Werke sind vollbracht, insgesamt zehn Kandidatinnen und Kandidaten haben faszinierende Lackkunstwerke geschaffen. Es galt, das Thema „Deutschland“ auf einer Motorhaube kreativ lackiertechnisch umzusetzen. Das gelang den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf vielfältige Weise. Nun sind alle Lackinteressierten am Zug. Auf der Wettbewerbsseite können alle, die Spaß an kreativer Lackierkunst haben, ihr Votum abgeben – und nebenbei einiges über die Kunstwerke und die Lackkünstler erfahren. Bis zum 14. September läuft das Voting, als Ergebnis wird der Sieger oder die Siegerin des Publikumspreises auf der Automechanika verkündet. Ein weiteres Voting erfolgt live in Frankfurt durch eine hochkarätig besetzte Fachjury.

Hier können alle Interessierten ihre Stimme für eines der Kunstwerke abgeben:

www.automechanika.com/competition