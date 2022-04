Automechanika im Verband Talents4AA

Fachkräftemangel im Automotive Aftermarket: Seit März wirbt der neu gegründete Verband mit dem Namen „Talents4AA“ damit, Nachwuchskräfte für die Branche gewinnen zu wollen. Jüngstes Verbandsmitglied ist jetzt die Automechanika, denn der KFZ-Teile- und Werkstattbereich sowie Autohandel bieten eine enorme Auswahl und Bandbreite an spannenden Aufgaben und Karrieremöglichkeiten. Zu den Gründungsmitgliedern des Taltents4AA gehören Teilehersteller und internationale Handelsgruppen sowie Figiefa, der europäische Verband der Händler von Kfz-Ersatzteilen und der dazugehörigen Reparaturketten. Gemeinsam möchten die Gründungsmitglieder ihre Kräfte und Erfahrungen bündeln, um die Bekanntheit des Automotive Aftermarkets zu steigern und neue Fach- und Führungskräfte zu gewinnen. Die Initiative richtet sich nicht nur an den Nachwuchs, sondern spricht Talente jeden Alters, jeder Herkunft, jeden Geschlechts und jeden Berufs gleichermaßen an. Talents4AA wird auch aktiv auf der Automechanika Frankfurt vom 13. bis 17. September vertreten sein. Praxisorientierte Workshops und Schnupperangebote für Brancheninteressierte sollen dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

www.talents4aa.com