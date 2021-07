Wege zum gute Webauftritt

Vor 20 Jahren noch hatten gerade einmal 50 Prozent der Unternehmen eine eigene Website. Doch heutzutage ist ein guter Onlineauftritt maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens.

Wer im Internet nicht zu finden ist, existiert nicht! Diese Aussage ist zwar provokativ und vielleicht auch gewagt, trifft aber heute wohl mehr denn je zu. Der Karosserie- Lackierfachbetrieb Weinmann in Wolfschlugen hat bereits vor 20 Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und in einen Internetauftritt mit Unterstützung seines Lackpartners Nexa Autocolor investiert, um sowohl für Privatkunden als auch für Schadensteuerer und Autohäuser im Netz präsent zu sein.

„Mir ging es damals darum, rechtzeitig mit dabei zu sein und mit auf den Zug aufzuspringen. Da kam mir die Unterstützung meines Lackpartners, der diesen Service damals schon angeboten hat, sehr gelegen. Für mich war das eher ein „Mit dabei Sein“ als die tatsächliche Erkenntnis, dass eine Webseite für einen Handwerksbetrieb zwingend werden könnte“, sagt Matthias Weinmann, Inhaber des Unternehmens, entwaffnend ehrlich.

Mehr Internetnutzer denn je

Viele regional agierende Handwerksbetriebe setzen 2021 leider immer noch ausschließlich auf Mundpropaganda oder eine gelegentliche Anzeige im Wochenblatt und verzichten daher auf einen eigenen Webauftritt, obwohl der Anteil der Internetnutzer laut Statista in Deutschland von 2001 bis 2020 von 37 auf 88 Prozent gestiegen ist. Je kleiner das Unternehmen ist, desto kleiner ist auch der Anteil derer, die in einen Internetauftritt investieren. Heute werden diese Betriebe bzw. Unternehmen aber als nicht mehr zeitgemäß eingestuft.

Ein Must have!

In den letzten 20 Jahren hat sich darüber hinaus in Sachen Optik, Gestaltung, Inhalt und Präsentation des Unternehmens sowie technisch einiges getan. Wurden vor 20 Jahren die Internetseiten noch mit statischen html-Programmierungen bewerkstelligt, so ist heute ein mobilfähiges, sogenanntes responsives Design für jeden Internetauftritt zwingend! Das bedeutet, dass sich die jeweilige Webseite in der Darstellung auf unterschiedliche, auch mobile Endgeräte anpasst. Wichtig! Denn heute werden knapp 70 Prozent der Netzinhalt mobil abgerufen.

Für Jung und Alt

Die Aussage, dass im Internet nur junge Leute aktiv sind, hat sich ebenfalls längst überholt. Im Jahr 2020 bildeten lt. Statista die Personen im Alter von 50 bis 59 Jahren mit 12,7 Millionen die Altersgruppe mit den meisten Internetnutzern, gefolgt von den 40 bis 49-Jährigen mit 10,6 Millionen. Nur knapp 5 Millionen waren 2020 zwischen 14 bis 19 Jahre alt.

„Auch, wenn es sicher längst überfällig war, so Matthias Weinmann, so froh bin ich, dass jetzt auch meine neue Homepage online ist. Mir war gar nicht bewusst, dass ich in diesem Jahr ein Jubiläum mit meiner Homepage feiere. Ich werde sicher nicht wieder 20 Jahre warten, bis meine Homepage aktualisiert wird, sagt er schmunzelnd.“

www.karosserie-weinmann.de