Verlässlicher Dellen-Partner

Die Firma Car-REP Profiteam Denk hat sich auf das Lackschadenfreie Ausbeulen spezialisiert. Mit einem Team von festen, TÜV-zertifizierten Dellendrückern ist man Marktführer in Österreich, aber auch, wie in der Branche üblich, international unterwegs. Betreut werden zahlreiche Autohäuser und Werkstätten im In- und Ausland. Besonderen Wert legt Geschäftsführer Dominik Denk auf Qualität und Servicetreue: „Werkstätten, die mit uns eine Partnerschaft eingehen, können sicher sein, dass sie im Fall des Falles Hilfe erhalten. Das gilt sowohl für größere Hagelereignisse als auch für einzelne Fahrzeuge. Ganz wichtig ist uns auch dass wir bei Bedarf die Kalkulation der Schäden übernehmen, sodass der K+L-Betrieb den Rücken frei hat für sein Tagesgeschäft.“ Besonderen Wert legt man beim CAR-REP Profiteam Denk auf Zertifizierung und Weiterbildung. So absolvieren alle Dellenspezialisten auch Hochvoltschulung, um sicher Arbeiten an den zahlreicher werdenden Hybrid- und Elektrofahrzeugen vornehmen zu können.

www.car-rep-profiteam.at

29. Dezember 2019

