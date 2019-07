Thema Smart-Repair: PPG bietet Produkte, Schulung und Marketingunterstützung

Das Thema Smart-Repair wird im Alltag eines K+L-Fachbetriebes immer wichtiger. „Zur optimalen Durchführung von Kleinreparaturen bieten wir unseren Partnerbetrieben ein Rundum-Paket, welches sich in drei Bausteine, abgestimmt zur Umsetzung von wirtschaftlichem Smart-Repair, gliedert“, so Thomas Grebe, Produktmanager PPG. Für die effektive Umsetzung der Auftragsabwicklung kann der PPG-Partnerbetrieb auf ein System an abgestimmten Lackmaterialien zurückgreifen. Im Mittelpunkt stehen hier die UV Primer D8080 bzw. D8082 mit Trocknung „in Lichtgeschwindigkeit“ von zwei Minuten, der Wasserbasislack ENVIROBASE High Performance und die schnelltrocknenden Rapid-Performance Klarlacke D8175 und D8186 sowie der 2:1-Klarlack D8131. All dies sind Produkte, die eine schnelle und effiziente „Kleinreparatur“ ermöglichen.

Darüber hinaus bietet PPG zum Thema Smart-Repair ein Trainingsseminar über zwei Tage an. Mitarbeiter können sich konzentriert und kompakt in Theorie und Praxis mit dem Reparaturangebot auseinandersetzen und sich für die Umsetzung in der Werkstatt fit machen. Im theoretischen Teil des Seminars wird gezielt auf die kaufmännische Argumentation und die Darstellung der Wirtschaftlichkeit von Smart-Repair eingegangen.

Nähere Informationen gibt es auf der Webseite des Lackherstellers unter: https://de.ppgrefinish.com/de/weiterbildung/technische-seminare/d3-smart-repair/ .