Superschnell, superflexibel: neuer Klarlack von DeBeer

Das neue DeBeer Refinish 8–914 Super Klarlack bietet ein exzellentes Erscheinungsbild mit kurzen Trocknungszeiten und ist für nahezu alle Anwendungen optimal geeignet. Der Klarlack wurde unter Nutzung neuester Technologien entwickelt und reduziert die Trocknungszeit bei 60 °C Objekttemperatur auf gerade einmal fünf Minuten. „Der Klarlack bietet extrem schnelle Trocknungszeiten und ermöglicht es Karosseriewerkstätten, den Durchsatz in der Spritzkabine zu erhöhen und gleichzeitig die Gesamtprozesszeiten erheblich zu reduzieren“, erläutert Peter Maassen Van Den Brink, Direktor Forschung und Entwicklung bei Valspar. „Die Energieeinsparung ist bei diesem Produkt beträchtlich, da der 8-914-Super Klarlack 20 Minuten schneller trocknet als Universal-Klarlacke und so bis zu 80 Prozent des Energieverbrauchs eingespart werden kann“, so Maassen Van Den Brink weiter.

Der DeBeer 8–914 Super Klarlack überzeugt nicht nur beim Trocknen mit 60 °C, sondern trocknet innerhalb von 15 Minuten auch schnell bei 40 °C oder in nur 45 Minuten bei Raumtemperatur (20 °C). „Die flexible Trocknung ermöglicht Karosseriewerkstätten einen profitableren Arbeitsablauf bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs. Die Lufttrocknung ermöglicht einen energieeffizienten Reparaturprozess und ein nachhaltigeres Geschäft, das gleichzeitig umweltbewusst ist“, erklärt Maassen Van Den Brink.

Der neue Klarlack ist VOC-konform und funktioniert perfekt mit der DeBeer WaterBase Serie 900+. Er wird mit einem speziellen Härter geliefert, im Verhältnis 1:1 gemischt und in einem Arbeitsgang aufgetragen. Mit hervorragenden Sprüheigenschaften sorgt er für einen optinalen Verlauf. Die Oberfläche ist widerstandsfähig und kann bei Lufttrocknung nach nur 60 Minuten poliert werden. Der Klarlack eignet sich perfekt für kleine und mittlere Reparaturen.

Der Klarlack kann ab sofort bestellt werden. Er ist in 5-Liter-Verpackungen erhältlich und wird zusammen mit dem 8–910 Super Härter und dem 8–910 WaterBase 900+ Super Härter geliefert.

www.de-beer.com

www.valsparauto.com