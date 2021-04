Octoral-Analysten haben eine verbesserte Rezeptur für den Metallic-Hellrot-Toner entwickelt, um noch präzisere Ergebnisse für strahlend rote Farbtöne mit Candy-Effekten zu erzielen. Der Mischtoner ist Teil des Octobase-Eco Plus-Systems und ermöglicht Lackierern, tiefere und gesättigtere Farben zu mischen, um selbst den anspruchsvollsten Candy-Effekten bei Fahrzeugen in Metallic-Rottönen gerecht zu werden. Dank seiner verbesserten Rezeptur ist der Toner einfach in der Handhabung und sorgt für bemerkenswerte Ergebnisse. Der Toner kann für Metallic- oder Xirallic-Farben in einem zweistufigen Prozess angewendet werden, für Effektfarben und Candy Colours bedarf es eines dreistufigen Prozesses. Metallic Hellrot ist in 1- Liter-Gebinden erhältlich und ab sofort verfügbar.

www.octoral.com