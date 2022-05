SATA-Frühjahrsaktion 2022

Für erstklassigen Sound und perfekte Farbergebnisse gibt es jetzt das SATA-Frühjahrs-Bundle. Im Aktionszeitraum erhalten SATA-Kunden die SATAjet X 5500 inklusive SATA Speaker – einem stylischen Bluetooth-Lautsprecher von JBL. Mit der SATA-Lackierpistole verarbeiten LackiererInnen unterschiedliche Farb- und Lackmaterialien und treffen hierbei immer den richtigen (Farb-)Ton. Mit dem Bluetooth-Lautsprecher von JBL gibt es ein brillantes Sounderlebnis – ob im Pausenraum, im Büro oder Zuhause. Via Bluetooth bietet der SATA-Speaker für bis zu fünf Stunden ununterbrochenen Sound in JBL-Qualität. Dank des wasserdichten Gehäuses ist der SATA-Speaker auch der perfekte Begleiter am Pool oder Strand – zur Erholung vom LackiererInnen-Arbeitsalltag.

www.sata.com