SATA erscheint in neuem Design

Sata hat ein neues Design: Die SATA GmbH & Co. KG ist ein internationaler Spezialist im Bereich der Nasslackiertechnologien sowie Nasslackapplikation. Das Unternehmen prüft und überarbeitet kontinuierlich Produkte und den Unternehmensauftritt. Jetzt wurde auch das Firmenlogo überarbeitet. Aufgrund der ansteigenden digitalen Entwicklung und der erhöhten Auswahl an Ausgabegeräten wurde die vorherige Komplexität des 3-D-Logos der SATA reduziert. Das neue SATA-Logo ist klar und schlicht. Es entspricht somit einem modernen „Flat Design“. Das Logo wird – wo immer möglich – mit dem Zusatz „German Engineering“ ergänzt. Dieser Claim steht für deutsche Ingenieurkunst und Qualität. Auch die SATA-Website erhielt ein neues Corporate Design: Die SATA-Produkte sind zeitgemäß visualisiert, die Benutzerführung vereinfacht sich und aktuelle SATA-Digitalinitiativen wie zum Beispiel die SATA-Online-Shops, die SATA-Custom-Design-Gun oder der Einzelteilefinder integrieren sich in die Homepage. Der klar strukturierte Seitenaufbau erleichtert den Zugang zu Informationen.

