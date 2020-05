Rupes bietet Direktsupport bei der Staubabsaugung

Systeme zur Staubabsaugung stehen seit jeher im Zentrum der Produktentwicklung von Rupes. Auch in diesem Bereich haben sich Hightech-Lösungen durchgesetzt. Vor wenigen Monaten entwickelte man beim italienischen Schleif-und Polierspezialisten Lösungen zur direkten Bereitstelllung von technischem Support während des Betriebs der Absauganlage. Nun stellt Rupes das Ergebnis dieser Entwicklung vor: Die intelligente Turbinentechnologie der HE-Reihe. Die 15-kW Turbine HE400li, die 11 kW-Turbine HE 300li und die 7,5 kW-Turbine HE 230li sind allesamt mit einem Touchscreen-Display ausgestattet, über das Kunden direkt zum Rupes-Support gelangen. Von dort können die Arbeitsbedingungen kontrolliert und optimiert sowie Servicemaßnahmen geplant werden. Dies erhöht sowohl die Betriebssicherheit als auch die Lebensdauer der Absauganlage.

www.rupes.com