Höchstdrucklackieren leicht gemacht

SATA ergänzt das Lackierpistolen-Sortiment mit der neuen Lackierpistole SATAjet K 1800 spray mix um ein innovatives Neuprodukt im Bereich der Höchstdruckapplikation. Bei der „spray mix-Technologie“ erfolgt die Materialausbringung im Höchstdruckverfahren. Dem so entstehenden, vorgeformten Airless-Sprühstrahl wird über die Luftdüse Druckluft zugeführt, um den Spritzstrahl auszuformen und eine gleichmäßige Tröpfchenverteilung zu erzeugen. Somit entsteht eine homogene Materialapplikation für höchste Oberflächengüte. Das neue Leichtgewicht in dieser Pistolenklasse mit ausbalanciertem Schwerpunkt kombiniert ein ergonomisch optimiertes Design mit einem ausgewogenen Düsensortiment und mit dem innovativen clampLock-Farbnadelsystem. Das ergonomische Design in Verbindung mit der geringen Abzugskraft von nur

24 Newtonmeter ermöglicht ermüdungsfreieres Arbeiten auch bei länger andauernden Lackierarbeiten. Aufgrund des geringen Gewichts ist die SATAjet K 1800 spray mix ideal für kontinuierliche und zeitintensive Beschichtungsprozesse. Die innovative, zweiteilige SATA-clampLock-Farbnadel ermöglicht eine vereinfachte Wartung. Die SATAjet K 1800 spray mix ist damit ein ausgezeichnetes Werkzeug für zahlreiche Aufgaben in verschiedenen Industriezweigen – von der Holz- über die Automobilindustrie bis hin zum Maschinen-, Stahl-, Schiffs- und Containerbau.

