Kunststoffteile erhalten statt ersetzen – mit Sicherheit

Das Kleben von Kunststoffen wird immer schwieriger, weil thermoplastische Mischkunststoffe wie z. B. PP, EPDM, PP, Talkum wie auch Polyamid oder PE zum Einsatz kommen. Betroffen davon sind vor allem Stoßstangen, aber auch Scheinwerfer, Flüssigkeitsbehälter und Kleinteile. Herkömmliche Klebstoffe verbinden diese Kunststoffe schlecht oder gar nicht. So haben viele Anwender bei Klebelösungen oft ein unsicheres Gefühl. Die Firma Most Industrieprodukte verspricht mit ihrem Klebeset Reparaturen, die halten. Mit dem umfangreichen Set kann, so der Hersteller, eine Reparatur innerhalb von 15 bis 25 Minuten durchgeführt und ein repariertes Teil wieder eingebaut bzw. weiter bearbeitet werden. Die Kosten für eine Klebung im Maßstab von drei mal drei Zentimeter belaufen sich nach Herstellerangaben auf lediglich zwei Euro. Durch die gelungene Kunststoffreparatur werden Ersatzteilkosten sowie Zeit für die Bestellung eines Ersatzteils gespart. Außerdem ist der Umwelt durch das ressourcenschonende Verfahren gedient.

www.most-industrieprodukte.de