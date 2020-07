Hella Gutmann stellt macsDIA vor

Dem Trend zur Digitalisierung der Werkstattabläufe kommt Hella Gutmann jetzt mit dem neuen Softwareprodukt „macsDIA“ für Service- und Inspektionsaufgaben entgegen. DIA steht für „Digital Assistant“. Ebenso wie beim bereits bekannten Produkt mega macs PC, handelt es sich bei macsDIA um eine reine Softwarelösung. Diese kann nach Abschluss der Jahreslizenz macsDIA auf drei, fünf oder mehr Smartphones beziehungsweise Tablets in der Werkstatt gleichzeitig genutzt werden. Gerade in der Spezialisierung des schnellen, vernetzten Tools steckt sein besonderes Potenzial. Alles, was man für Service und Inspektionen an Kundenfahrzeugen schnell griffbereit haben möchte, liefert macsDIA direkt an den Arbeitsplatz – oder an mehrere Arbeitsplätze gleichzeitig. Das heißt: kein Ausdrucken von Inspektionsplänen und Servicedaten,

keine Mehrfacheingaben der Fahrzeug- und Kundendaten, keine Schreibfehler bei Bestellnummern, keine vergessenen Arbeitseinheiten auf der Kundenrechnung mehr. Dafür der

direkte Zugriff auf OE-konforme digitale Inspektionspläne, Handbücher, Daten, Foto-und Videodokumentation, moderne Kommunikation mit dem Kunden – und nach getaner Arbeit sogar noch der Eintrag im digitalen OE-Serviceheft. Darüber hinaus kann macsDIA in ein cloudbasiertes Werkstatt-Managementsystem (WMS) wie WERBAS.blue eingebunden werden. So schließt sich der Kreis zu einem komplett durchgängigen Arbeitsfluss, vom Kundenkontakt, der Terminbuchung, systeminternen Teilebestellung bis hin zur Rechnungserstellung und Übergabe des Fahrzeugs. Die Einbindung in WERBAS.blue steht ab sofort zur Verfügung.

