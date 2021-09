Drefi stellt Lackieroverall mit Style vor

Der Northshield-Overall „Style“ ist ideal für Anwender, die Wert auf eine dichte Oberfläche und insbesondere auf eine top Antistatik legen (auch in der Pulverbeschichtung). Der Anzug besteht aus einem Gewebe aus fusselfreien Polyesterfilamenten und besitzt einen hohen Karbonanteil, was wichtig und ausschlaggebend für die permanente Antistatik ist. Dieser Anzug ist aufgrund seiner Passform ideal für den Industrie- und Autolackierer, da das Modell durch einen neuen Schnitt auch im Halsbereich sehr dicht schließt. Der Overall bietet atmungsaktiven Tragekomfort, schützt vor grobem Farbnebel und Staub und verhindert Verunreinigungen der lackierten Flächen durch Flusen.

Weitere Charakteristika:

Besonders bequemer und moderner Schnitt mit neuem, dicht schließenden aber bequemem Halsbereich,

lange Leiste mit Zwei-Wege-Reißverschluss,

atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei, waschbar, bügelfest,

Kapuze in der Größe/Passform verstellbar,

Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL (entsprechen europäischem Standard)

Farbe: dunkelgrau (anthrazit)

Auch modische Aspekte wurden nicht vergessen. Ein funktioneller, moderner, angenehm zu tragender Schnitt und zeitgemäße Farbtöne werden hier konsequent umgesetzt.

www.drefi.de

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: