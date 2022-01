Schnelle Auftragsabwicklung via App von MOTOO

Mit der neuen MOTOO-App können Werkstätten mit ihren Kunden jetzt auch auf digitalem Weg in Kontakt treten und alle üblichen Themen klären. Als eines der ersten Unternehmen im Automotive Aftermarket bietet Hess Automotive den Werkstätten die Möglichkeit, per App konkrete Aufträge abzuwickeln und Kundenservice abzubilden. Die passenden Fahrzeugdaten werden von den Autofahrern über die kostenlose MOTOO-App direkt zur Verfügung gestellt. Mithilfe des durch die App eingescannten Fahrzeugscheins sowie der Angabe von Laufleistung und Baujahr lässt sich das Auto eindeutig identifizieren. Auf Grundlage dieser Datenbasis und dank der Vernetzung mit dem Hess-Teilekatalog Spektrum GT können die Werkstattmitarbeiter schnell einen Kostenvoranschlag mit den richtigen Ersatzteilen und Arbeitswerten erstellen. Für kurzfristige Abstimmungen mit den Kunden steht zudem eine integrierte Chat-Funktion zur Verfügung. Die nächsten Schritte können dann schon die Beauftragung und die konkrete Terminbuchung via App sein. In der Werkstatt kann mithilfe des neuen, in Spektrum GT integrierten Moduls Fast Check, eine Fahrzeugannahme durchgeführt werden. Diese zeichnet sich durch feste Fahrzeugprüfschritte und einheitliche Qualitätsstandards aus. Der MOTOO-Werkstattpartner dokumentiert dabei vorhandene Schäden und mögliche weitere Arbeiten im Vorfeld der Reparatur, um bei Bedarf den Kostenvorschlag um die Behebung der zusätzlichen Aufgaben zu ergänzen. Auf Grundlage des finalen Kostenvoranschlages kann der Autofahrer die Arbeiten direkt in Auftrag geben. Das spart sowohl für Kunden als auch für die Werkstatt wertvolle Zeit.

www.hess-automotive.de