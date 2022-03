AkzoNobel und McLaren: stärker integrierte Zusammenarbeit

McLaren Racing und AkzoNobel haben ihre langjährige Partnerschaft verlängert und erweitert. Die neue, mehrjährige Vereinbarung wird die erfolgreiche 13-jährige Beziehung vertiefen und neue Möglichkeiten in den Bereichen Nachhaltigkeit, technologische Innovation und Produktentwicklung erkunden. Zusätzlich zur Fortsetzung der Zusammenarbeit als exklusiver offizieller Partner Coatings Solutions von McLaren Racing ist das Unternehmen nun auch Sustainability-Partner des McLaren-Rennstalls. Das ist der Beginn einer stärker integrierten Zusammenarbeit, die weit über die Lieferung von Hochleistungsbeschichtungen hinausgeht. Beide Partner haben Initiativen identifiziert, die den Umfang der strategischen Partnerschaft erweitern und einen Mehrwert in verschiedenen Bereichen schaffen werden. Dazu gehören die gegenseitige technische Beratung in Bereichen von beiderseitigem Interesse, die Erkundung weiterer Möglichkeiten für Innovationen und der Austausch von Personal. „Wir sind unglaublich stolz und freuen uns, unsere Beziehung zu einem so langjährigen und geschätzten Partner zu vertiefen, damit wir gemeinsam mehr erreichen können“, sagt Patrick Bourguignon, Leiter des Geschäftsbereichs Automobil- und Spezialbeschichtungen von AkzoNobel. „Unser gemeinsamer Fokus auf herausragende Leistungen und bahnbrechende Innovationen wird uns alle voranbringen und unserem Erfolgsrezept eine neue Dimension hinzufügen.“

