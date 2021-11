„Das neue vollautomatisches Dosiersystem arbeitet schnell, präzise und zuverlässig.“

Herr Rausch, was bedeutet eigentlich der Name Daisy Wheel?

Daisy Wheel steht ursprünglich für das Typenrad einer Schreibmaschine. Die platzsparende, kreisrunde Anordnung der Farbkartuschen in unserer neuen Daisy Wheel 3.0 erinnert an diese Technologie. So gelang es mit dieser Version eine sehr kompakte Anlage zu entwickeln, die überall Platz findet. Und zudem deutlich schneller arbeitet.

Ersetzt die neue Daisy Wheel 3.0 eine vorhandene Mischbank?

Ja, diese kann ersetzt werden. Denn die Version 3.0 schafft nun Ausmischungen in einem breiten Spektrum von 50 Gramm bis zu 2 Liter – damit deutlich mehr als ihre Vorgänger und ausreichend für alle Anwendungen im K+L-Betrieb. Dabei arbeitet die Daisy Wheel 3.0 absolut präzise und zuverlässig. Hier profitieren wir von unserer langen Erfahrung mit unseren automatischen Dosiersystemen. Immerhin bewähren sich diese seit über 6 Jahren in den Lackierbetrieben. Was uns wertvolle Hinweise für die Neukonstruktion der Daisy Wheel 3.0 lieferte.

Wem empfehlen Sie Daisy Wheel 3.0?

Allen Betrieben, die in der Reparaturlackierung ihre Farbtöne schneller, präziser und nachhaltiger mischen wollen. Konkret: Angesichts der optimierten Beschaffungskosten sowie der zu erzielenden Vorteile sehe ich mittlere und große Lackierereien ab circa acht ausgemischten Farbtönen pro Tag als potentielle Zielgruppe.

Wo sehen Sie die größten Vorteile gegenüber den Vorgängern?

Zunächst darin, dass Daisy Wheel 3.0 gegenüber anderen Anlagen komplett vollautomatisch arbeitet. Sie ist damit ein Dosiersystem, das ganz ohne manuelle Eingriffe des Benutzers und damit ohne Zeitverluste und mögliche Bedienfehler die Mengen präzise ausmischt. Zweiter Vorteil: Wir können sowohl eine Atex-Version als auch eine kostenoptimierte Non-Atex-Variante anbieten. Aus meiner Sicht ebenfalls ein großer Schritt zur Optimierung ist die neue, innovative Technologie der Flaschen. Sie erleichtert ganz erheblich deren Wechsel. Die Behälter kommen bereits fertig befüllt aus dem Lager. Auch hier braucht es somit kein manuelles Nachfüllen mehr.

Bei so viel Technologie – welchen Wartungsaufwand hat Daisy Wheel 3.0?

Wir haben sehr großes Augenmerk darauf gelegt, dass nahezu alle Reinigungsvorgänge vollautomatisch ablaufen. Dazu hat Fillon ein komplett neues Reinigungssystem konzipiert. Darüber hinaus sind die Anlagen über eine Datenleitung direkt an das Servicecenter von Fillon Technologies angeschlossen. Verändern sich die Parameter und kommt es zu Veränderungen im Mischprozess, können die Techniker die Anlage sofort fernwarten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Dietmar Rausch

Produkt Marketing Manager

Axalta Coating Systems Deutschland

Mehr Informationen finden Sie auf der Website.