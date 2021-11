Daisy Wheel 3.0 mischt vollautomatisch

„Der Name ist geblieben – als klares Zeichen für sechs Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der automatisierten Farbtonmischsysteme.“ Dietmar Rausch, Product Marketing Manager Axalta Deutschland, blickt zufrieden auf Daisy. „Doch ansonsten konnten wir bei der Entwicklung der Version 3.0 in Zusammenarbeit mit Fillon Technologies in allen Bereichen spürbare Fortschritte erzielen.“ Weiterhin deutlicher Unterschied zu anderen Systemen: „Daisy 3.0 ist derzeit das einzige vollautomatisch arbeitende Dosiersystem für die K+L-Branche.“

Während die gesamte Branche immer wieder von der Digitalisierung der Prozesse spricht, hat Axalta einen entscheidenden Schritt hin zu einer sehr praxisgerechten Lösung gemacht, die zwei wichtige Elemente miteinander verknüpft. Auf der einen Seite das cloudbasierte digitale Farbtonmanagement, auf der anderen die vollautomatische Dosierung mit Daisy Wheel 3.0. Gemeinsam sorgt dies für den schnellsten und produktivsten Lackierprozess in der Autoreparaturlackierung.

Halbierung der Prozesszeiten

Bereits das cloudbasierte digitale Farbtonmanagement von Axalta versetzt Karosserie- und Lackierfachbetriebe in die Lage, die Farbtonfindung hundertprozentig digital und gleichzeitig komplett kabellos umzusetzen. Die Anbindung dieser Software an Daisy Wheel 3.0 macht den gesamten Prozess – von der Farbtonbestimmung bis zur Ausmischung – jetzt noch sicherer, einfacher und schneller. Versuche ergaben, dass die Kombination beider Technologien die Prozesszeiten um mehr als 50 Prozent reduziert.

Zwei entscheidende Faktoren bilden die Basis der neuen Fertigkeiten von Daisy Wheel 3.0. Axalta optimiert das Befüllsystem und reagiert damit bewusst auf die Erfahrungen aus der Praxis. Ab sofort stellt jede Premiummarke bereits vorgefüllte Flaschen mit Wasserbasislack für den Einsatz im neuen Mischsystem zur Verfügung. Ein integrierter Scanner sorgt gleichzeitig dafür, dass eine Verwechslung von Farbtönen beim Einlegen in die Vorratstrommel ausgeschlossen bleibt.

Sicherer Prozess durch vollautomatische Dosierung

Zudem hat Hersteller Fillon die gesamte Technologie des Mischsystems deutlich verbessert. Dies betrifft sowohl den noch präziseren Mischprozess als auch die automatisierte Pflege und Wartung der Anlage. „Unsere vollautomatische Dosierung macht den gesamten Prozess sicher, einfach und schnell, wodurch unsere Kunden enorme Effizienzsteigerung erzielen und die Durchlaufzeit in der Spritzkabine optimieren können“, erläutert Troy Weaver, Senior Vice President für den Geschäftsbereich Global Refinish bei Axalta.

Dank der äußerst hohen Dosiergenauigkeit (+/- 0,05 g) erfolgt die Farbtonmischung immer präzise, sauber und wirtschaftlich. Durch den vollautomatischen Prozess werden zudem menschliche Fehler ebenso eliminiert wie gesundheitliche Gefahren für den Anwender oder Belastungen für die Umwelt. Daisy Wheel liefert exakt den richtigen Farbton in der gewünschten Menge – was den Ausschuss und damit die Kosten deutlich reduziert beziehungsweise die Nachhaltigkeit der Unfallreparaturlackierung verbessert. Ein Vorteil gerade für mittlere und große Betriebe zur Optimierung der Abläufe.

„Diese bahnbrechende Innovation bringt Lackierfachbetrieben eine erhebliche Zeitersparnis. Sie wird dazu beitragen, schnellere Durchlaufzeiten zu erzielen, den Ausschuss dank der exakten Dosierung des Daisy Wheel 3.0 zu begrenzen und die Produktivität erheblich zu steigern, weil Lackierer schneller und genauer arbeiten können“, betont Troy Weaver.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website.