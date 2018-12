Standox Kalender 2019: Ein Wandkalender mit Charakter

Für viele Autobesitzer ist ihr Fahrzeug mehr als nur ein Fortbewegungsmittel: Es steht für ein Gefühl, ein Image, einen Lebensstil. Dieses „mehr“ greift der neue Standox Jahreskalender unter dem Motto „Cars & Characters“ auf. Der Fotograf setzt nicht nur Fahrzeuge gekonnt in Szene, sondern porträtiert auch die Charaktere hinter dem Steuer.

Seit 35 Jahren ist das niederländische Fotostudio Van der Vaart auf die Welt der Autos spezialisiert. Ob Mercedes oder BMW, Hyundai oder Renault, Tesla oder Volvo – es gibt kaum einen namhaften Hersteller, dessen Fahrzeuge das Studio nicht abgelichtet hat. Im neuen Standox Kalender mit dem Titel „Cars & Characters“ sind allerdings nicht nur die Fahrzeuge zu sehen: Jedes Auto wurde in einer typischen Situation zusammen mit seinem Besitzer in Szene gesetzt – jeder einzelne von ihnen ein Individualist mit einer besonderen Beziehung zu seinem Auto. Die emotionalen Bildkompositionen zeigen den Stolz und die Leidenschaft der Besitzer für ihre Modelle und lassen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit hinterm Steuer zu.

Mottos mit viel Persönlichkeit

„Work Hard, Stay Strong“ – „Arbeite hart und bleibe stark“ – ist beispielsweise die Devise des leidenschaftlichen Landwirts auf dem Januar-Blatt. Kein Wunder, dass der Mercedes W123 sein ganzer Stolz ist – schließlich gilt dieser rüstige Oldtimer bis heute als nahezu „unkaputtbar“.

„La Vita e Bella“, das Leben ist schön – daran lässt das Juli-Motiv keinen Zweifel. Den von italienischer Eleganz geprägte Lebensstil des Besitzers spiegelt das Bild perfekt wider: Vor der traumhaften Kulisse einer idyllischen Küstenstraße genießt der Fahrer die Vorzüge seines schnittigen Alfa Romeo 4C. Fahrer und Fahrzeug verschmelzen zu einer perfekten Einheit.

Zwei echte Kraftpakete zeigen im Oktober die Faszination des „American Way of Life“. Der Hintergrund, ein Graffiti-geschmücktes Backsteingebäude, in einer typisch New Yorker Seitenstraße. Schwarz gekleidet, mit schweren Bikerstiefeln und tätowierten Armen, präsentiert der Besitzer seinen zum Hot Rod umgebauten 1932er Ford Model B. Daneben sein Lebensmotto: „Life is a Beautiful Ride“. Bewusst zweideutig, denn für den Fahrer des Hot Rod trifft beides zu: Das Leben ist eine wunderschöne Spritztour und seine Leidenschaft sein wunderschönes Auto.

Seit mehr als 30 Jahren lässt Standox seine Wandkalender von renommierten Fotografen und Fotostudios gestalten. Sie sind nicht im Handel erhältlich, sondern gehen exklusiv an Kunden und Freunde der Wuppertaler Lackmarke. Einige der Motive, beispielsweise der Hot Rod, können als Wallpaper für den Computerbildschirm hier heruntergeladen werden: www.standox.com/characters.