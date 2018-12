Gewinnen Sie mit Horn & Bauer ein umfangreiches Abdeck-Set!

Die Lackierfolie Wondermask Lite+ PLUS verhindert zuverlässig die Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit auf dem Fahrzeug. Durch die gefaltete Breite von 6 m können sowohl größere Fahrzeuge wie z.B. Transporter, SUVs usw. mit der „6M-Methode“ von vorne nach hinten und PKWs seitlich abgedeckt werden. Leichte Schneidfähigkeit und gute Klebebandperformance (Klebeband lässt sich korrigieren) zeichnet die Folie aus.

Zudem ist das Produkt staubgeschützt in der Spenderbox verpackt und auf dem praktischen fahrbaren Abrollständer leicht applizierbar.



Die selbstklebende Folie Opticlean bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten zum Schutz von Oberflächen. So hält sie Lackmischräume, Mischtische, Pistolenreinigungsgeräte, Waagen, Fußböden und Kabinen in Lackierereien sauber und schützt sämtliche Arbeitsflächen. Opticlean ist innen stark klebend, so dass Verrutschen der Folie verhindert wird. Außer ist sie durch eine spezielle Oberflächenstruktur besonders rutschfest. Einfach ohne Kleberückstände zu entfernen, resistent gegen Lacke und Verdünnungen.

Im Set enthalten sind:

2x Lackierfolie Horn & Bauer Wondermask Lite+ PLUS 4 x 150 M

1x fahrbare Abrollhilfe für die Verarbeitung von Lackierfolien

2x Opticlean selbstklebende Schutzfolie 0,6 x 25 M

1x Opticlean selbstklebende Schutzfolie 1,0 x 25 M

Horn & Bauer GmbH & Co. KG

34613 Schwalmstadt

www.lackierfolie.com