Für unser Advents-Gewinnspiel stellt IRT einen Infrarot-Trockner IRT 1 PrepCure zur Verfügung.

Der IRT 1 PrepCure trocknet zuverlässig alle Lackmaterialien und ist ideal für den Einsatz bei kleineren Lackier- und Trocknungsarbeiten geeignet. Der Trockner kann als Handgerät oder an einem Stativ montiert eingesetzt werden. Die Verwendung des Trockners als Handgerät erleichtert die Lacktrocknung an besonders schwer zugänglichen Stellen. Beim Einsatz des Gerätes am Stativ ist eine horizontale oder vertikale Anordnung der Kassette möglich. Das Stativ verfügt über eine Zeitschaltuhr, die auf maximal 120 Minuten eingestellt werden kann.

Wie alle IRT Infrarottrockner überzeugt auch der IRT 1 PrepCure durch seine extrem hohe Trocknungskapazität und seine gleichmäßige Wärmeverteilung. Die goldbeschichteten Reflektoren ermöglichen darüber hinaus eine größere Trocknungsfläche als herkömmliche Reflektoren und zeichnen sich durch einen geringeren Energieverbrauch aus.

