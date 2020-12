Individuell gestalteter Tischkicker von PPG Refinish

PPG möchte Sie gerne mitnehmen und einen Beitrag leisten, den Teamspirit bei Ihnen im Unternehmen zu fördern. Daher verlost der Hersteller einen hochwertigen, in Ihren Firmenfarben gestalteten und mit Ihrem Firmenlogo bedruckten Turnier-Tischkicker

Warum nicht mal spielerisch?

Im Team etwas bewegen – das ist bei PPG gelebte Philosophie. Gemeinsam die Pausen oder den Feierabend gestalten, mit Kolleginnen / Kollegen in einen sportlichen Wettkampf eintreten, bei dem es am Ende nur Gewinner gibt…

Mit einem hochwertigen, in Ihren Firmenfarben gestalteten und mit Ihrem Firmenlogo bedruckten Turnier-Tischkicker, unterstützen wir die Idee, auch in schwierigen Zeiten miteinander Spaß zu haben und trotz Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, als Team „zusammenzurücken“!

Selbstverständlich liefern wir den Tischkicker persönlich in Ihren Betrieb und kümmern uns um den Aufbau. Wir freuen uns über die Teilnehmer möglichst vieler Mitarbeiter aus einem Unternehmen – damit erhöht sich die Chance den „Kicker“ in ihren Betrieb zu bekommen! Machen Sie mit – für sich, Ihre Kolleginnen / Kollegen – für Ihr Unternehmen! Wir wünschen viel Erfolg bei der Teilnahme am Gewinnspiel!

Ihr PPG-Team

