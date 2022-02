Alle Gewinner des Adventskalenders 2021

Alle Jahre wieder – unser Adventskalender 2021 bescherte wieder vielen Gewinnern einen erfolgreichen Start in das neue Jahr!

Als schöner Abschluss eines weiteren Pandemie-Jahres war unser Adventskalender auch 2021 wieder ein großer Erfolg. Trotz Krisensituation war jedes einzelne der 24 Türchen prall gefüllt mit allerlei Zubehör, technischem Equipment und tollen Serviceleistungen verschiedener Premium-Hersteller. Dafür möchten wir uns natürlich besonders bei den Unternehmen bedanken, welche die Prämien zur Verfügung gestellt haben. Insgesamt wurden Preise im Wert von mehreren tausend Euro verlost.

Ein ganz großes Dankeschön geht auch an unsere treuen Leserinnen und Leser, an alle, die wieder fleißig mitgemacht haben und auch an diejenigen, die wir im vergangenen Jahr neu dazugewonnen haben!

Hier sind die Gewinner, in der chronologischen Reihenfolge unserer Adventsaktionen:

01.12.2019 Ein Samsung Tablet Galaxy Tab A T290N von KSR geht an Andreas Stroinski vom Betrieb Ostermaier. 02.12.2019 Perfekt für Spotrepair & Aufbereitung: Das PXE 80-Set sponsort die Firma Flex Tools der Gewinnerin Nadja Franzjska von Ow von Nadl Lack. 03.12.2019 Je ein ColorMatic Profi-Set für den Spot Repair von European Aerosols geht an Robert Langbauer von der Autoklinik Tockner, Christopher Kühn vom Paintbox-Lackservice, Martin Holler von der Firma Holler Autolackierung und Lisa Hofmann vom Betrieb Auto Stoye sowie Andrea Günther von GuennyAirbrush. 04.12.2019 Über die begehrte Lackierpistole in der limitierten Sonderauflage „Glasurit II SATAjet X 5500 B RP, gesponsert von BASF, kann sich folgender Gewinner freuen: Tobias Zumpe von Zumpe Autolackierungen. 05.12.2019 Rico Fichtner vom Autolackier-Fachbetrieb Lohse kann sich über die Race-Spray-Gun von Spies Hecker freuen. 06.12.2019 Je ein Spray-Max-Sixpack der Peter Kwasny GmbH erhalten Marcel Nettingsmeier, Karosseriefachbetrieb C.Hufen

Jürgen Gangluff, KHT

David Acht, August Schröder Maschinenbau.

07.12.2019 PPG Nexa Autocolor spendiert Herrn Svjatoslav Lopatkin von der Köster GmbH ein aufregendes VIP-Wochenende am Nürburgring. 08.12.2019 Ein Carsystem Neptune Soft Schleifset von der Vosschemie GmbH geht an Franziska Hermann von der Karosserie- und Lackierzentrum Büchel GmbH.

09.12.2019 Björn Garschhammer von der Lack Ambulanz, Jannik Flügge vom Autohaus Flügge und Dennis Ehrlich von der Märkischen Raum Design-Autolackierei können sich über ein Menzerna-Poliermittel-Set inklusive Hoodie freuen. 10.12.2019 Mipa verloste insgesamt zwanzig Mipa-Protector-Pakete an: Rainer Schwärzel Karosseriebau Schwärzel Alaattin Yilmaz Lackierfachbetrieb Yilmaz Thomas Wagner EvoBus GmbH Sascha Steinberg Auto Steinberg Sven Schube VGS Karin Rudat karu Ferdinand Petsch Berufliche Schule 11 Fabian Paul Fitcar-e Thomas Namyslo Autolackiererei Namyslo Bernd Lorey Autolackiererei Lorey Andre Kettnaker Karosserie u. Lackierzentrum Kettnaker Robin Joerns Autolackier-Fachbetrieb Joerns GmbH Recep Ilbay DB Fahrzeuginstandhaltung Daniela Hartl MAN Pilsting Christian Gottlieb GL Karosseriebau GmbH Reinhold Kaufmann Lackierfachbetrieb – Unfallinstandsetzung Jürgen Gast Thielmann GmbH Herbert Eschhaus Malerwerkstätten Eschhaus Swen Ebert Lack – Finish Sebastian Ehlers Autohaus Tellmann, Saterland 11.12.2019 Mit Cromax gewinnt Jarek Borodziej von der Autolackierung Dominante ein Modellauto im Speziallook, der Axalta Farbe des Jahres 2021.

12.12.2019 Georg Haas vom Lackiercenter Georg Haas in Pförring

erhält von Visomax eine exklusive Visomax-Tasche samt Poliermaschine und Zubehör. 13.12.2019 Über ein prall gefülltes smartGUN-Premium-Paket mit der smartGUN premium von Ditoma kann sich Lisa Derda von der Fachschule Farbtechnik Hamburg GSechs freuen. 14.12.2019 Eine Indasa Workstation Pro hat Thomas Wendt von der Matthiensen Lackiererei GmbH gewonnen. 15.12.2019 Ein Wochenende der besonderen Art bei den Classic Days auf Schloss Dyck, gesponsert von PPG Deutschland/ Nexa Autocolor, geht an Herrn Eugen Heik von RKR Karosserie- und Lackierzentrum.

16.12.2019 Der Name hat wohl Glück gebracht: Ingo Sieger von der Ingo Sieger e.K. hat das 4CR- Detailing-Set gewonnen. 17.12.2019 Marcel Böhme vom Karosserie und Lackzentrum Fitcar-e GmbH gewinnt die Anest Iwata-Lackierpistole inklusive Hoodie.

18.12.2019 Farécla verschenkt ein G360 Polierkit inklusive Poliermaschine an Ailina Gernand von der Lackiererei Stefan Sude. 19.12.2019 Josef Ibing vom AKS Berufskolleg gewinnt ein Jahresabo der Fachzeitschrift „natur“ der Konradin Medien GmbH. 20.12.2019 Christian Dohlich vom alcedo – Autolackiercenter Dohlich GmbH & Co. KG gewinnt mit Standox ein Classic-Repair-Seminar über fachgerechte Restaurierung.

21.12.2019 Je eine von fünf Premium-Lackierfolien gehen dank Horn & Bauer an Rita Falkenstein der Joseph Falkenstein GmbH, Christoph Topf der Lack Twins, Andre Pommer vom Lackdesign Zwickau, Uwe Mühlhäuser von der Schule für Farbe und Gestaltung und Tobias Heuger von der Autolackiererei Heuger GmbH & Co. KG.

22.12.2019 Datacolor verloste exklusive Farbmessgeräte aus der ColorReader-Familie an Brita Bergner-Welzel, Bergner Autolackiererei GmbH. 23.12.2019 Ein Kennenlern-Seminar bei AkzoNobel hat Claudia Dutzek von der Lackier- und Karosserie GmbH gewonnen.

24.12.2019 Über die Profi-Lackierpistole SATAjet Custom Design Gun kann sich Isman Skenderi von Car-Lack & Design freuen.

Wir sagen herzlichen Glückwunsch, viel Spaß und viel Erfolg mit den Preisen! Alle Gewinnerinnen und Gewinner wurden von uns schriftlich benachrichtigt. Die Gewinne werden direkt von den beteiligten Unternehmen verschickt oder ausgehändigt.