The Sound of Color

„Rock´n Roll” | mit türkisfarbenem Uni-Decklack vorlackiert | Flames nach Abkleben in dunklem Rotton aufgetragen | Flames mittels Pin-stripe-Technik eingefasst | Schrift „Rock‘n Roll“ mit Schablone vorgeklebt | Schrift mit Blattgold mit Anlegemilch geklebt | Schriftzug mit orangefarbener Pinstripe-Farbe eingefasst Design by Chopper Foto: M. Rehm

„Mystic“ | mit schwarzem Uni-Decklack vorlackiert | Motiv in Airbrushtechnik erstellt | Klarlack Design by Memph Foto: M. Rehm

„Swirling“ | mit grauem Epoxy-Primer vorgrundiert | Wasserbad, temperiert, darauf Design aus Kunstharzlack mit langer offener Trockenzeit in kleinen Mengen aufgetragen, Muster auf der Wasseroberfläche hergestellt | vorsichtiges Eintauchen des kompletten Gitarrenkörpers in das auf der Wasseroberfläche schwimmende Design | zwei Schichten Klarlack Design by Gerhard

„The Punisher“ | mit schwarzem Uni-Decklack vorlackiert | als Zwischenschicht Lasur mit goldenen Flakes aufgetragen | als Decklackschicht lasierend rot eingefärbten Klarlack appliziert | rote Umrandung per Pinstripe-Technik aufgetragen | Totenschädel mit schwarzem Basislack vorlackiert und mittels geflämmtem Blattgold mit Anlegemilch eingelegt | Klarlack Design by Chopper Foto: M. Rehm

„Country“ | mit braunem Uni-Decklack vorgrundiert | Country-Muster in Gold mittels Schablone mit Basislack appliziert | Airbrush- Totenschädel und -Flügel mit Basislack aufgetragen | Klarlack Design by Memph Foto: M. Rehm

„Raptor Red“ | eine deckende Schicht Raptor 2K Poly-urethanbeschichtung in rot eingefärbt und aufgetragenDesign by Gerhard Foto: M. Rehm

„Monsta“ | vorgrundiert mit Epoxy-Primer | goldfarbene Basislackschicht aufgetragen | matter Klarlack aufgetragen | komplettes Design per Freihand mit PinstripeFarben erstellt Design by Kesha Foto: M. Rehm

Österreichische Lackkünstler gestalten E-Gitarren

Michael Rehm

Wer die letzte Autozum in Salzburg besuchte, blieb am Stand der Firma Autolackprofi automatisch hängen. Kunstvoll lackierte E-Gitarren, insgesamt 20 an der Zahl, zierten die Rückwand des Messestandes und zogen die Blicke der Besucher auf sich. Es ist schon eine Tradition, dass die Firma Autolackprofi aus Hohenems, Nexa Autocolor-Vertriebshändler für Tirol und Vorarlberg und Zubehörlieferant für ganz Österreich, die Autozum mit einer Designaktion bereichert. Man könnte auch sagen, dass Gerhard Wolfgang, gemeinsam mit seinem Bruder Martin Firmenchef, die Messe als Aufhänger herbeisehnt, um seiner Leidenschaft für kreative Lackierungen zu frönen. Ob Flugzeugmodelle, Mini-Motorräder oder Surfboards – die unterschiedlichsten Objekte wurden schon von ihm und einer mittlerweile eingeschworenen Truppe von Lackkünstlern und Airbrushern aus der Region Vorarlberg gestaltet. Diesmal also Gitarren. „Der Gitarrenkorpus bietet eine ausreichend große Fläche, um die unterschiedlichsten Designs auszuprobieren“, erklärt Gerhard Wolfgang seine Wahl. „Man kann den Korpus waagerecht gestalten, ohne auf die Schichtdicken achten zu müssen, genauso sind aber auch Tauch- oder Verlauftechniken möglich. Jeder der Beteiligten konnte sich daher kreativ austoben.“ Die Vielfalt der realisierten Designs gibt ihm in diesem Punkt uneingeschränkt recht.

Anschleifen genügte

Alle Gitarren wurden vorab komplett bis auf den Grundkörper demontiert. „Zuerst haben wir überprüft, ob die werksseitige Beschichtung des Korpus sich nicht anlöst oder aufquillt“, berichtet Gerhard Wolfgang. „Diese Tests waren alle erfolgreich, sodass wir vor dem Lackieren der Gitarren lediglich die Beschichtung mit Schleifvlies anschleifen und Öffnungen am Gitarrenkorpus abdecken mussten.“

Die 20 auf der Autozum ausgestellten Gitarren entstanden zwischen November und Dezember 2016. Wie üblich bei Gerhard Wolfgangs Designaktionen blieben die Vorbereitungen Kunden und Geschäftspartnern nicht verborgen, sodass einige der Gitarren schon fest versprochen sind. „Ein befreundeter Musikalienhändler hat sich ebenfalls einige Exemplare reserviert“, berichtet der 49-Jährige, und natürlich bleiben auch ein paar, an denen ich besonders hänge, bei uns in der Firma.“ Als Erinnerung an eine gelungene Designaktion – und als Aufhänger, um pünktlich in zwei Jahren die nächste Aktion zu starten.