Neutrale Töne dominieren, doch einzelne Farbtupfer sorgen für Abwechslung – so stellt sich auch in diesem Jahr das Straßenbild beinahe weltweit dar. Foto: M: Rehm

Axalta stellt die weltweit beliebtesten Autofarben vor

Axalta Coating Systems hat kürzlich seine Globale Studie der beliebtesten Autofarben 2016 veröffentlicht. Der Bericht bestätigt die fortwährende globale Vorrangstellung von Weiß als Neuwagenfarbe, zeigt aber gleichzeitig auf, dass traditionelle neutrale Töne zunehmend mit Farbnuancen belebt werden. „Wir erkennen eine klare Präferenz für neutrale Töne“, erklärt Nancy Lockhart, Axaltas Color Marketing Manager für Nordamerika. „Immer öfter aber werden diesen neutralen Tönen farbige Nuancen verliehen, um besonders markante Farbtöne zu erzeugen. Durch die Zugabe von außergewöhnlichen Effekten kann bei neutralen Tönen mehr Tiefe und Ausstrahlung erreicht werden.“

Regionale Besonderheiten

Hier einige regionale Highlights aus Axaltas globaler Studie der beliebtesten Autofarben 2016:

Weltweit: Mit knapp vier von zehn Neuwagen bleibt Weiß weltweit unangefochten auf dem ersten Platz.

Afrika: In Afrika sind helle Farben besonders beliebt – 63 Prozent der Neuwagen sind entweder Weiß oder Silber.

Asien: In China sind mehr als die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge weiß. Die Beliebtheit von Uni Weiß liegt dabei 39 Prozentpunkte über der von Perlweiß. In Japan hingegen liegt Perlweiß (27 Prozent) vor Uni Weiß (sieben Prozent).

Europa: Mit 17 Prozent ist Grau in Europa beliebter als in allen anderen Regionen. Schwarz verliert an Boden und liegt sieben Prozentpunkte hinter dem erstplatzierten Weiß.

Nordamerika: Grau konnte an Beliebtheit zwei Prozent hinzugewinnen und seinen Vorsprung gegenüber Silber vergrößern.

Russland: In Russland liegt Beige/Braun – genau wie in China – bei acht Prozent. Keine andere Region erreicht diesen Wert.

Südamerika: Grün erreicht in Südamerika einen Wert von fünf Prozent. Neben Russland ist dieses damit die Region mit der größten Vorliebe für Grün.

Flexibel reagieren

Laut Elke Dirks, Automotive OEM Color Designer für Axalta in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, nutzt Axalta die Farbbeliebtheitsdaten, um seine Kunden bei wichtigen Farbentscheidungen zu unterstützen. „Unser Trendbericht erlaubt Axalta, flexibel auf die zukünftigen Anforderungen der Fahrzeughersteller reagieren zu können“, sagt sie. „Das Verständnis der Kundenpräferenzen und die Einsicht in weltweite Trends unterstützen uns, Verbraucherentscheidungen der kommenden Jahre vorherzusagen.“

„Die Tatsache, dass Verbraucher zwischen Farbnuancen unterscheiden, wie etwa im Fall von Uni Weiß und Perlweiß in Asien, unterstreicht die feinen Differenzen hinsichtlich der Verbraucherpräferenzen“, fügt Annie You, Axalta OEM Color Marketing Leader in China, hinzu. „Es ist wichtig, dass wir diese Unterschiede verstehen. Sie erinnern uns immer wieder aufs Neue daran, dass eine kontinuierliche Überprüfung unserer Farbtonpalette erforderlich ist, um einerseits die Farbvorlieben anspruchsvoller Neuwagenkunden zu bedienen und um andererseits die Anforderungen der Autohersteller, die sich bei der Farbwahl hundertprozentig auf Axalta verlassen wollen, zu erfüllen.“