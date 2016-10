Rosen, Pflaumen, reifes Obst: Effektfarbe des Jahres 2017 heißt Blue-glow Purple

Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, definiert für 2017 erstmals eine „Effektfarbe des Jahres“: Blue-glow Purple. Der Violett-Ton setzt den Markttrend hin zu rötlichen Blautönen und bläulichen Rottönen fort. Mit den Effektpigmenten von Merck kann die außergewöhnliche Farbe für Kosmetik ebenso wie Print- und Kunststoffprodukte sowie für lackierte Flächen in den verschiedensten Schattierungen umgesetzt werden. „Fruchtig und frisch wie Pflaumen und zugleich mit einer von alten Rosensorten und reifem Obst inspirierten Tendenz ins Rötliche – das ist unser vielseitiger Trendfarbton, der sowohl punkig als auch royal rüberkommt, in einer ruhigen und geheimnisvollen Farbe, die ebenso knallig wirken kann“, sagt Filip Roscam, Design Director bei Pigments & Functional Materials im Unternehmensbereich Performance Materials. Effektpigmente von Merck lassen den Trendfarbton je nach Blickwinkel und Beschaffenheit der Oberfläche mal mehr rötlich schillern, mal ins Bläuliche changieren. Mit feinem Gespür für Strömungen und Tendenzen beobachten die Trendforscher von Merck die Entwicklung der Gesellschaft und interpretieren sie in Farbe: Daraus entstehen der Color Forecast für die Kosmetik-Industrie, neu farbstarke Effektpigment-Kreationen und jetzt auch die „Effektfarbe des Jahres“.