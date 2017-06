Cromax bricht zu neuen Ufern auf

In entspannter Atmosphäre tagten die Five Star-Partner in diesem Jahr auf hoher See. Foto: M. Rehm

Für das diesjährige Five Star-Partnertreffen vom 12. bis zum 14. Mai hatte sich Lackhersteller Cromax etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Das Treffen fand auf hoher See statt. Zum Thema passend ging es mit der der Color Line von Kiel nach Oslo und wieder retour. „Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung“, lautete das Motto des Treffens. Um zu wissen, woher der Wind in der Branche kommt und wie man das Segel setzen muss, wurden im Konferenzbereich des Schiffes zwei Tage lang spannende Themen rund um die Branche diskutiert. In drei Themenregatten informierten sich die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in entspannter Atmosphäre über aktuelle Trends des Reparaturmarktes. Karsten Stöcker und Stephan Ortmann berichteten über neueste Entwicklungen im Bereich der Schadensteuerung, referierten Marktdaten und beleuchteten aktuelle Branchenentwicklungen. Den Bereich Training und Technik übernahmen Harald Weckmann und Frank Forst. Sie präsentierten unter anderem ein neues Cromax-Farbtonmessgerät und ein dazugehöriges Werkzeug- und Geräteset rund um die Farbtonfindung. Die Bedeutung von Marketing für Lackier- und Karosseriebetriebe und Möglichkeiten, wirksame Marketingmaßnahmen zu ergreifen standen im Mittelpunkt der dritten Themenregatta, die von Hardy Krause und Hannah Lützow geleitet wurde. Den krönenden Abschluss der Themenregatta bildete der lebhafte Vortrag „Neue Wege der Kundengewinnung“ des Verkaufsspezialisten Peter Opitz. Abgerundet wurde das Partnertreffen durch eine spannende Besichtigung der norwegischen Hauptstadt inklusive Besuch des Wikingermuseums. Nach drei ereignisreichen und informativen Tagen landeten die Five Star Partner wieder in Kiel an.